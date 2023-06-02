Якутянка во время застолья передала на хранение золотые кольца знакомому, а тот сдал их в ломбард

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Якутска поступило заявление о краже золотых колец, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Общий материальный ущерб составил 70 000 рублей. Женщина рассказала, что во время застолья она передала кольца своему знакомому, потому что боялась их потерять.

Полицейские допросили 45-летнего мужчину в качестве подозреваемого. Выяснилось, что он решил не возвращать кольца и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.