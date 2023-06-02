В Якутске построят еще одну школу и детский сад для детей с ограниченными возможностями

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

Госкорпорация ВЭБ.РФ направит 773 миллионов рублей на строительство образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями в Якутске, сообщает пресс-служба корпорации.

Это школа на 550 мест и детский сад на 200 мест. Также 350 детей смогут пребывать в образовательном комплексе круглосуточно для социальной адаптации. Строительство завершится в 2024 году.

Кроме того, в Якутии продолжается строительство еще трех объектов образования: это школа на 990 мест в микрорайоне ДСК, школа на 360 мест в поселке Жатай и специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4 на 180 мест по улице Пирогова.

В коррекционной школе на Пирогова будет создана зона рекреации с озеленением, вторым светом и возможностью работать с растениями, что благоприятно сказывается на психике детей. В здании организуют спортивно–оздоровительную зону с залом ЛФК, кабинет социально–бытового ориентирования, оборудованный всем необходимым, чтобы научить детей готовить, ухаживать за собой, заправлять кровать. Школа будет готова уже в этом году.

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