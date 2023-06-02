В Якутске 4 июня на 4 часа перекроют некоторые центральные улицы

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 4 июня с 14 до 18 часов будет ограничено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии города.

В этот период будет проводиться Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Будут перекрыты следующие улицы:

— пр. Ленина на участке от парковки, находящегося по адресу: пр. Ленина, 37 до ул. Курашова;

— ул. Ярославского на участке от ул. Кулаковского до ул. Чернышевского;

— ул. Октябрьская на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

— ул. Кирова на участке от автобусной остановки «площадь Ленина» до ул. Аржакова;

— ул. Аржакова на участке от ул. Кирова до ул. Чернышевского;

— ул. Аммосова на участке от парковки Дома правительства №2 до ул. Ярославского;

— ул. Короленко на участке от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина;

— ул. Курашова на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского.

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