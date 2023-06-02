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НовостиПроисшествия2 июня 2023 1:02

В Якутии за сутки от воды освободилось 20 дворов в подтопленных селах Черкех и Саскылах

Все еще остаются подтопленными 30 дворов в Черкехе
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: Госкомобеспечения РС(Я)

Фото: Госкомобеспечения РС(Я)

В Таттинском и Анабарском районах отмечается снижение уровня воды, за сутки освободилось 20 дворовых территорий в селах Черкех и Саскылах, сообщила пресс-служба МЧС Якутии утром 2 июня.

Также от воды освободилось 50% взлетно-посадочной полосы аэропорта Саскылаха Анабарского района. Все еще остаются подтопленными более 30 дворовых территорий в селе Черкех.

Вчера спасатели провели авиамониторинг вдоль реки Индигирки. Сегодня их передислоцируют в колымскую группу районов.

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