Замминистра труда Якутии Алексей Александров освобожден от должности

Алексей Александров. Фото: sakha.gov.ru

31 мая глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об освобождении от должности заместителя министра труда и социального развития Алексея Александрова. Указ опубликован на официальном портале республики.

Отмечается, что Александров переходит на другую работу. В должности замминистра он проработал чуть более полугода — его назначили в ноябре 2022 года.

Александров Алексей Иванович родился в 1977 году в селе Абага Амгинского района Якутской АССР. Работал в министерстве экономического развития республики, отделении пенсионного фонда, в «Якутлесресурсе», администрации главы и правительства Якутии.

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