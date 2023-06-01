Более 2 тысяч детей ежегодно принимает Реабилитационный центр АЛРОСА в Якутске

Центр открылся в марте 2018 года. Фото: Реабилитационный центр

Отношение к людям с ограниченными возможностями - это показатель развития любого общества. В Якутии проживают более 6 тысяч детей-инвалидов, более 4 тысяч из которых нуждаются в полноценной реабилитационной помощи и абилитации - мероприятиях по адаптации к бытовой, общественной и профессиональной жизни. Именно с этой целью 5 лет назад в Якутске открылся Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно здесь проходят реабилитацию более 2 тысяч детей, а это не менее 16 смен по 21 дню. Центр рассчитан на 100 койко-мест и 150 мест дневного пребывания. Объект был построен благодаря Целевому фонду будущих поколений РС (Я) полностью за счет пожертвований АЛРОСА. Руководство алмазной компании внимательно следило за ходом строительства и оснащением будущего центра, который открылся в марте 2018 года.

Особенность центра в том, что родители занимаются совместно с детьми, становясь участниками реабилитации. Фото: Реабилитационный центр

В центре созданы условия для медицинской, физической, психолого-педагогической и социальной реабилитации маленьких пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми и слуховыми нарушениями. Возможности центра позволяют интегрировать работу врачей разных специальностей и различные методики восстановительной медицины в единый план индивидуального реабилитационного лечения. Проводится амбулаторное и стационарное консервативное лечение детей с неврологической патологией (в том числе с детским церебральным параличом) и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Ежегодно здесь проходят реабилитацию более 2 тысяч детей, а это не менее 16 смен по 21 дню. Фото: Реабилитационный центр

Именно индивидуальный подход к каждому ребенку является одной из особенностей центра, потому здесь так много помещений, где все оборудовано для тесного контакта специалиста и ребенка, нуждающегося в реабилитации.

Общая площадь медико-реабилитационного центра составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из пяти корпусов, в которых расположены актовый, спортивный и тренажерные залы, медицинские кабинеты, классы, бассейн. Имеются также учебно-реабилитационный и жилой корпуса. Особенность центра в том, что родители занимаются совместно с детьми, становясь участниками реабилитации. В центре созданы все условия для полноценного комфортного пребывания детей и родителей, и для этого не нужно уезжать куда-то за территорию республики.