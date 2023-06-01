Власти Якутии высказались о финансовой помощи пострадавшим от паводка районам

Фото: тг-канал Дмитрия Садовникова

Власти Якутии помогут финансами пострадавшим от паводка районам республики. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников: по его словам, районам выделят помощь на проведение аварийно-восстановительных работ.

«Чтобы получить средства, местным властям надо организовать работу комиссий, предоставить итоги обследований в течение месяца после прекращения функционирования такого режима. На восстановление дорог средства выделяются отдельно. Изначально в дорожном фонде было заложено 50 млн, но решением КЧС сумма была увеличена до 100 млн», – сообщил Садовников.

Первый вице-премьер добавил, что сейчас сложная ситуация сохраняется в Таттинском и Анабарском районах, однако уже понятно, что пик половодья был пройден с минимальным ущербом, а массового затопления сел удалось избежать.

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