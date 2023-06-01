Глава Якутии поручил нагнать отставание в графике строительства Арктического центра

Так объект выглядит сейчас. Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня проинспектировал стройку Арктического центра. Масштабный проект планировали построить к 100-летию образования ЯАССР, однако к ноябрю прошлого года стройка была завершена лишь на 31%. Судя по словам главы Якутии, подрядчик серьезно отстает от плана.

«Самый основной вопрос, который на сегодняшний существует, это быстрее войти в график и полностью выполнить поставленный план. В этом году нужно запустить тепло в здание», – заявил Николаев.

Так стройка выглядела в ноябре. Фото: группа "ВИС"

Отметим, что строительство многострадального объекта началось еще весной 2020 года. Однако через год журналисты выяснили, что стройка началась без разрешительных документов. Положительное заключение госэкспертизы было получено лишь в апреле 2021 года.

Возведением объекта занимается группа «ВИС»: член совета директоров Сергей Ромашов заверил, что для устранения отставания от графика работ максимально увеличат количество рабочих на объекте и установят двухсменный режим. Глава строительных проектов «ВИС» в Якутске Иван Следь заявил, что главной задачей нынешнего строительного сезона является завершение возведения монолитного каркаса здания, после чего работы можно будет продолжать зимой.

Фото: правительство Якутии

Подрядчик также заверил, что на сегодняшний день на площадке работают порядка 250 рабочих. К 10 июня их число планируется увеличить до 360, для круглосуточной работы. Также задействовано 4 башенных крана и другая техника.

Результат должен получиться таким. Фото: группа "ВИС"

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