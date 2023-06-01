Серийной мошеннице из Якутска смягчили приговор после массового обмана земляков с недвижимостью

Фото: МВД Якутии

В Якутии суд вынес приговор мошеннице, которая занималась махинациями с недвижимостью. Она продавала несуществующие участки и жилье в Якутске – за десять лет она успела совершить 69 мошеннических сделок.

Женщина легко втиралась в доверие к покупателям и заверяла их, что участки якобы продаются только узкому кругу лиц, по специальной сниженной цене. Для пущей убедительности мошенница выдавала «покупателям» квитанции из различных СОНТ, якобы относящиеся к продаваемым участкам.

Участки доверчивые якутяне покупали не вслепую: женщина действительно показывала им землю, однако чужую, делая вид, что она находится в продаже. Также мошенница часто представлялась работницей администрации и подделывала печати мэрии.

«Обман раскрылся лишь тогда, когда граждане, внесшие оплату так и не получили заветного документа о праве собственности. Некоторые увидели в 2019 годе в сети Интернет информацию о том, что задержана мошенница, в которой они к своему ужасу узнали своего «риэлтора», – поведали в Верховном суде.

В итоге мошенница успела наварить на согражданах 32 миллиона рублей. Изначально Якутский горсуд приговорил ее к 8,5 годам колонии общего режима, но Апелляционный суд смягчил приговор до 7 лет и 8 месяцев.

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