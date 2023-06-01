В Якутии администрация города Ленска выплатит 15 тысяч рублей за укус бездомной кошки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация города Ленска в счет компенсации морального вреда выплатит 15 000 рублей родителям ребенка, которого укусила бездомная кошка, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Инцидент произошел в феврале прошлого года в подъезде многоквартирного дома. Ребенок увидел кошку и хотел ее погладить, но та его укусила.

В больнице мальчику поставили диагноз — укушенная инфекционная рана левой кисти и назначили лечение, в том числе и уколы от бешенства.

Заместитель прокурора Ленского района обратился в суд с иском к администрации Ленска о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда, поскольку при нападении безнадзорной кошки ребенок получил физическую и психологическую травмы.

В судебном заседании представитель администрации исковые требования не признал. Он отметил, что администрация города заключила муниципальный контракт по отлову безнадзорных животных. Кроме того, жильцы дома не уведомили администрацию о том, что в их подъезде находится безнадзорное животное.

Подрядчик по отлову, в свою очередь, пояснил, что заявок на отлов кошек не поступало. Предприятие не несет ответственности за действия безнадзорных животных, а лишь отлавливает их.

Между тем, по федеральному закону, органы местного самоуправления имеют право на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.