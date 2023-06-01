В Анабарском районе Якутии подтопило село Саскылах и взлетно-посадочную полосу аэропорта

Фото: «КримЯкутия»

В Анабарском районе сложная обстановка сложилась в селе Саскылах, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В селе подтоплено 11 дворовых территорий и 6 жилых домов, в том числе 1 частный и 5 многоквартирных. 14 человек размещены в пункт временного размещения людей, остальные отселены по родственникам. Также подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта.

«За прошедшие сутки мы наблюдали повышение уровня воды на реке Анабар в районе населенного пункта Саскылах. Но при этом сегодня в 3 часа ночи произошло понижение уровня. Сейчас уровни уже ниже критических», — отметил председатель ГоскомОБЖ Якутии Дмитрий Лепчиков.

Местные жители отмечают, что такого затопления не было с 2018 года и тогда масштабы были поменьше.

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