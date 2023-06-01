«Высокого загрязнения не зафиксировано». Минэкологии Якутии о массовой гибели рыбы на озере Хампах

Фото: Минэкологии Якутии

Специалисты Нюрбинского комитета государственного экологического надзора провели обследование и отобрали пробы воды из озера Хампах в селе Чуукаар, где произошла массовая гибель рыбы.

– Исследования показали что вода в озере Хампах средней минерализации, находится в пределах установленного норматива. Высокого и экстремально высокого загрязнения водного объекта не зафиксировано. Вследствие чего исключена причина гибели рыб из-за загрязнения, – говорится в сообщении Минэкологии Якутии.

Ранее специалисты назвали наиболее вероятной причиной гибели рыб кислородное голодание в зимний период. Такое явление происходит в водоемах без течения. Отмечается, что подобные случаи ранее фиксировались в республике.

Большинство озер Якутии являются термокарстовыми, они характеризуются небольшой площадью и малой глубиной. Их образование происходит в результате проседания грунта на месте протаивания подземных льдов. Со временем они высыхают и на их месте появляются аласы.

Из-за малой глубины термокарстовые озера наиболее подвержены зимнему замору – это массовая гибель рыбы от удушья в результате кислородного голодания (гипоксии), вызванного недостатком или полным отсутствием растворённого в воде кислорода.

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