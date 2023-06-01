На дороге «Умнас» в Якутии машина вылетела в кювет и перекувырнулась — пострадали четыре человека

Фото: Госавтоинспекция Якутии

В среду, 31 мая, около 4 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на региональной автодороге «Умнас» в Хангаласском районе между селами Бестях и Булгунняхтах, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутии.

Приехавшие на место инспекторы увидели покореженную Toyota Probox, лежащую в кювете. Как оказалось, за рулем был 23-летний водитель. Он не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина опрокинулась.

В результате пострадали сам водитель и три его пассажира. Одна из них, девушка, получила закрытые переломы. Всем назначили амбулаторное лечение.

Отмечается, что никто в салоне не были пристегнут ремнем безопасности, включая самого водителя.

Был ли водитель трезв или пьян, не сообщается.

Фото: Госавтоинспекция Якутии

Фото: Госавтоинспекция Якутии

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