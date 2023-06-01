В Якутии временно закрыт проезд по автодороге «Оймякон»

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

В Оймяконском районе размыло дорожное полотно на участке км 35+270 автодороги «Оймякон, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Это произошло из-за поднятия уровня воды на реке Тарыннах.

В связи с этим с 1 июня временно запрещено движение по автодороге «Оймякон» в Оймяконском районе. Восстановительные работы начнутся после спада уровня воды.

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