С 1 июня в Якутии возобновили прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июня жители Якутии снова могут подать заявление на выдачу биометрических заграничных паспортов.

Заявление можно подать через портал госуслуг, многофункциональный центр на Аммосова, 18 или сразу в МВД республики.

Госпошлина для взрослых составит 5000 рублей. Необходимо будет указать сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет должны подойти вместе с родителями. Для детей до 14 лет госпошлина — 2,5 тысячи рублей.

Готовый паспорт вы получите в течение 30 календарных дней.

Напомним, загранпаспорт нового образца содержит электронный носитель информации и действует 10 лет (старого образца — только пять лет). Его выдачу приостановили в феврале 2023 года из-за нехватки необходимых чипов.

Есть еще одно важное отличие: в биометрический паспорт нельзя вписать ребенка, на него загранпаспорт оформляется отдельно. А вот в загран старого образца можно вписать детей до 14 лет.

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