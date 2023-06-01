В Якутске задержали группу молодых людей с наркотиками

Фото: Управление Росгвардии по Якутии

Росгвардейцы вечером возле одного из частных домов по улице 50 лет Октября заметили автомашину, застрявшую в грязи. Двое парней и девушка пытались вытолкнуть автомобиль.

В ходе беседы росгвардейцы заметили, что молодые люди находятся в состоянии опьянения. Отсутствие запаха алкоголя вызвало подозрение на употребление ими наркотических и психотропных веществ.

На место задержания были вызваны сотрудники отдела наркоконтроля городской полиции. В ходе личного досмотра у девушки оперуполномоченный обнаружил и изъял два бумажных свертка с веществом зелено-коричневого цвета растительного происхождения.

Троих молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным медицинского освидетельствования у всех задержанных выявлен факт употребления наркотических веществ.

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