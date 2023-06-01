В Якутии село Ситтэ освободилось от паводковых вод

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

За сутки на территории региона от воды освободился н.п. Ситте, сохраняется подтопление свыше 50 дворовых территорий в селе Черкех, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Группировки спасателей работают круглосуточно, проводят берегоукрепительные работы и обеспечивают безопасность людей на акваториях, в случае необходимости осуществляют перевозку населения на лодках

На основных реках Якутии критических уровней воды не зарегистрировано, в первой декаде июня ожидается завершение активной фазы ледохода. Спасатели МЧС России и Службы спасения Якутии продолжают оказывать помощь гражданам в Таттинском и Колымской группы районов.

31 мая сообщалось, что на территории Якутии остаются подтопленными свыше 100 дворовых территорий, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии подтопленными остаются более 70 дворов в 7 селах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.