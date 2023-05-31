В Якутию вернули медали штурмовавшего Рейхстаг ветерана, которые вывезли из страны

Фото: Ил Тумэн

В Якутию вернули награды ветерана Великой Отечественной войны Феодосия Донского. Почетный гражданин Якутии скончался в 2013 году, в возрасте 94 лет, после чего его квартира со всем содержимым была продана. Среди распроданных вещей оказались медали Донского, которые угодили в частные руки в одной из среднеазиатских республик.

Медали нашел народный депутат Якутии Александр Кошуков: он вернул их назад в Якутию и планирует передать потомкам ветерана.

«Надеюсь, что они будут бережно хранить награды своего знаменитого предка, а ещё лучше – передадут их в один из музеев, где их смогут увидеть все якутяне. Уверен, что награды такого легендарного человека, как Феодосий Семенович Донской должны быть достоянием всей республики», – заявил Кошуков.

Феодосий Донской в 1919 году, и незадолго до Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной армии. Якутянин участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, освобождении Украины и Польши, также штурмовал Берлин и лично написал на стене Рейхстага: «были и мы. Из Якутии – Донской. Из Чувашии - Коннов».

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