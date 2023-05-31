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НовостиПроисшествия31 мая 2023 10:32

В Якутске начали ремонт пострадавшего от пожара дома на проспекте Ленина

Рабочие обновят фасад, восстановят остекление и кровлю
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Фонд капремонта

Фото: Фонд капремонта

В Якутске начались восстановительные работы у дома на Ленина, 25. Там в начале мая случился серьезный пожар: пострадали магазин «Илин Энэр» и верхние этажи, в основном, с внешней стороны здания.

Рабочие заново отделают фасад, восстановят остекление в пострадавших квартирах и кровлю магазина. Все работы проходят в рамках капремонта, после заседания комиссии по ликвидации ЧС.

Подрядчик заявил, что восстановление кровли начнется с середины июня. Сейчас рабочие штукатурят пострадавший фасад и готовят его под покраску.

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