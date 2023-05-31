Якутская полиция будет следить за маршрутчиками на гражданских автомобилях

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске полиция намерена проводить скрытое патрулирование по автобусным маршрутам. Одно такое прошло сегодня, 31 мая: инспекторы на гражданских автомобилях следили за маршрутчиками. Итогом рейда стало выявление пяти административных нарушений, после чего на водителей автобусов составили протоколы.

В ГИБДД отмечают, что планируют проводить подобные рейды чаще, ежедневно контролируя автобусные маршруты. Патрули будут перемещаться по Якутску и близлежащим населенным пунктам.

«Автоинспекторы будут фиксировать нарушение на видео, далее приглашать нарушителей и оформлять административные протоколы <...> как проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, расположение транспортных средств, пользование водителем во время движения автобуса сотовым телефоном и другие нарушения ПДД», – пояснили в полиции.

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