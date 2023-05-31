Подарки лучшим: нюрбинский меценат снова пришел в свою школу

Фото: Партия «Справедливая Россия» (Республика Саха - Якутия)

«Лучшей ученицей года» стала четвероклассница и теперь счастливая обладательница планшета Диана Иванова. А классный руководитель второклашек Евгения Геннадиевна Охлопкова, победительница школьной номинации «Лучший учитель года», получила телевизор. Без подарка не остался и будущий шахматный класс школы (руководитель Изамира Александровна Винокурова): Степан Осипов подарил будущим 25 шахматистам шахматы и часы для занятий.

Степан Осипов - выпускник школы № 3 города Нюрбы, тогда она еще была восьмилеткой. Там сформировал и закалил характер. Стал активистом, спортсменом, еще в школьные годы получив 1-й разряд по вольной борьбе. По собственному признанию, и спустя 30 с лишним лет с глубоким уважением вспоминает своих учителей и тренеров. После армии получил финансово-экономическое образование, работал в органах государственной власти республики, занимал ключевые должности в ряде крупных коммерческих организаций. А набравшись опыта, в 2009 году создал свою компанию ООО «Галактика», предоставляющую комплекс услуг автомобилистам. Уже второй срок подряд является экспертом общественного совета Государственного комитета занятости республики.

Фото: Партия «Справедливая Россия» (Республика Саха - Якутия)

- Наша компания в Нюрбе курирует ряд семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. У нас некрупный бизнес, но помогаем чем можем. Самое радостное для меня - быть в роли Деда Мороза, который под Новый год приносит детям подарки, - говорит Степан Осипов. - Кроме того, на протяжении многих лет по окончании учебного года мы премируем лучшего ученика и лучшего учителя школы № 3. Мы не требуем от ребят одних пятерок и четверок, главное, чтобы они были активными людьми, участвующими в общественной жизни, занимались спортом. Надеюсь, ноутбук или планшет в конце года может стать хорошим стимулом для учеников моей родной школы.

- А по каким критериям выбирают лучшего учителя?

- По самым искренним и неподкупным - по голосам самих ребят. Лучшим учителям года Нюрбинской школы № 3 мы традиционно вручаем бытовую технику.

- Степан Викторович, вы приняли решение баллотироваться в Ил Тумэн по Нюрбинскому округу от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ». Можете рассказать, почему такой выбор?

- Я беспартийный. А «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ищет новые лица. Мне показалось интересным предложение этой партии. Мне импонирует многое из того, что предлагает партия как одна из ведущих политических сил России. Я всегда уважал Федота Семеновича (Тумусов, председатель регионального отделения СРЗП. - Ред.), знаю и уважаю многих из тех, кто находится в руководстве. Ну а если говорить про Ил Тумэн… Вот уже на протяжении десятка лет я поддерживаю нюрбинское землячество, вношу свою скромную лепту во время благотворительных мероприятий родной школы, поддерживаю спортивные движения улуса. Члены землячества, земляки уже несколько лет уговаривают меня пойти на выборы в Ил Тумэн. Это тоже стало своего рода стимулом. И депутатство в Ил Тумэн, кроме того, что это огромная ответственность, - мощная сила, способная работать на благо людей, а также возможность реальной продуктивной помощи.