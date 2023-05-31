Днем 1 июня в Якутске ожидается до плюс 23 градусов

Фото: KP.RU

Днем 1 июня в столице республики температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с. Ночью +8+10°, днем +21+23°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в четыре часа в городе зафиксировано плюс 22 градуса, ветер 3 м/с.

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