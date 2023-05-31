Опубликовано расписание работы кабинетов нарколога на июнь в Якутске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Якутский наркологический диспансер сообщает о новых кабинетах и графиках работы на июнь 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

График работы некоторых кабинетов изменится, а в подразделении центра по профилактике и борьбе со СПИД откроется новое отделение профосмотров.

Отделение профосмотров по адресу улица Автодорожная, 38 работает с 8.30 до 15.45 ч. с понедельника по пятницу. Там выдаются справки для управления автотранспортом, для получения разрешения на оружие, для работников ЧОП, для трудоустройства, для медосвидетельствования иностранных граждан, а также ВВК, ВЛЭК и плав.состав.

Подразделение по адресу ул. Кирова, 21 будет работать с 8.30 до 15.45 ч. с понедельника по пятницу. Выдаются справки для управления автотранспортом, для трудоустройства, для органов опеки, для медосвидетельствования иностранных граждан, ВВК, ВЛЭК, плав.состав

Еще одно подразделение по адресу ул. Петра Алексеева, 83/18 А с таким же графиком работы: с 8.30 до 15.45 ч. с понедельника по пятницу. Там выдают справки для управления автотранспортом, для получения разрешения на оружие, для трудоустройства, для органов опеки, ВВК, ВЛЭК, плав.состав.

И, наконец, подразделение в СПИД ЦЕНТР расположено по ул. Стадухина 81/8. Работает с 8.30-15.45 с понедельника по пятницу. Выдаются справки для управления автотранспортом, для трудоустройства, для органов опеки, для медосвидетельствования иностранных граждан, ВВК, ВЛЭК, плав.состав.

Кроме того, к наркологам открылась онлайн-запись через Call-Центр 122 (дополнительная кнопка 2) и через региональный портал медицинских услуг.

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