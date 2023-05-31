В компанию «Якутскэнерго» назначен новый гендиректор

Фото: ЯСИА

В ПАО «Якутскэнерго» с 1 июня будет новый генеральный директор Гаврил Алексеев, ранее он возглавлял дочернее предприятие «Сахаэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Якутии и пресс-служба «Якутскэнерго».

Алексей Стручков был назначен гендиректором «Якутскэнерго» в марте 2020 года. 31 мая у него истекает срок контракта и его не продлили.

30 мая Гаврила Алексеева главе республики Айсену Николаеву представил первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников, который в эти дни работает в Якутии.

На встрече Бердников прокомментировал назначение в «Якутскэнерго», которая является дочерним предприятием «РусГидро», и назвал Гаврила Алексеева опытным энергетиком.

– Гаврил Николаевич местный энергетик. 20 лет проработал в этой системе. 10 лет из них в «Якутскэнерго», остальные 10 – в «Сахаэнерго». Сейчас он возвращается в «Якутскэнерго». Одной из основных задач, стоящих перед новым руководителем, станет обеспечение надежной работы электросетевого комплекса. Последние пару лет были технологические нарушения. Энергетики достойно выходили из этого, но все равно главная задача – это минимизировать их, – сказал Бердников и отметил, что ПАО «РусГидро», в свою очередь, будет оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов.

Также на встрече обсуждались вопросы работы по энергосервисным контрактам и замене импортного оборудования на фоне введенных санкций, их замену на российские аналоги.

По предварительным данным, «Сахаэнерго» может возглавить первый заместитель Виктор Иванов.

Справка КП:

Дата рождения: 20 сентября 1979 года

Место рождения: с. Бердигестях Горного района Якутской АССР

Образование:

2001 – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист;

2012 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, мастер делового администрирования.

Трудовая деятельность:

2001 – 2002 гг. – ведущий специалист финансово-экономического отдела Министерства культуры Республики Саха (Якутия);

2002 – 2003 гг. – главный специалист отдела финансирования и контроля Министерства финансов Республики Саха (Якутия);

2003 – 2006 гг. – экономист сектора по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью финансового управления ОАО АК «Якутскэнерго»;

2006 – 2013 гг. – заместитель начальника финансового управления, начальник департамента бухгалтерского учета, начальник департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго»;

2013 г. – первый заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго», позже генеральный директор «Сахаэнерго».

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