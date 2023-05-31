В Якутии от укусов клещей с начала сезона пострадало 30 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии по состоянию на 29 мая в шести районах и в городе Якутске зарегистрировано 30 случаев укусов клещами (6 завозных), в том числе у 4 детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В том числе в Ленском районе — 12 случаев (2 из них у детей), в Олекминском районе — 5 случаев (1 случай у ребенка), в Алданском и Нерюнгринском районах — по 4 случая, в Мегино-Кангаласском районе и городе Якутске — по 2 случая (1 случай у ребенка), в Таттинском районе — 1 случай.

В лаборатории особо опасных инфекций исследовано 7 клещей, один клещ оказался положительным на клещевой вирусный энцефалит.

Сдать клеща на исследование можно в медицинское учреждение при обращении за медицинской помощью; филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в районах; лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по адресу г. Якутск, ул. Ойунского, 9.

Если человек не был привит ранее и подвергся нападению клеща, для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита при обращении в медицинские организации не позднее 4 суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

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