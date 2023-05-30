В Якутске неизвестные изуродовали элитный «Лексус»

Фото: DPSYKT.14

В Якутске минувшей ночью неизвестные нанесли повреждения элитному внедорожнику Lexus LX 570. Судя по всему, он стоял на общей парковке, и неясно, кто и зачем вдруг воспылал неприязнью к дорогостоящему транспортному средству. Цена на такой «Лексус» в Якутске стартует примерно от трех миллионов рублей.

Автор поста сообщил, что автомобилю прокололи все колеса и разбили боковое стекло. На фотографии рядом с авто лежит некий кусок арматуры, которым, возможно, и били по автомобилю.

Отметим, что умышленное повреждение чужого имущества подпадает под уголовную статью. В случае крупного ущерба хулигану может грозить не только штраф, но и даже реальный тюремный срок.

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