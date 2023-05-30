Как со школьной скамьи начать дорогу в АЛРОСА

По словам министра промышленности и геологии РС(Я) Максима Терещенко, АЛРОСА - надежная опора для экономики Якутии. Фото: ЯСИА

Компания АЛРОСА, где в настоящий момент трудятся более 30 тысяч человек, большинство из которых - жители Якутии, ежегодно подтверждает статус одного из лидеров республики по трудоустройству местного населения. Помимо этого, компания уделяет большое внимание профориентации.

Задачу по профориентации компания решает системно, реализуя комплекс мероприятий, проектов и программ. Это ранняя школьная профориентация и непосредственно студенческая профориентация.

Основными партнерами АЛРОСА в сфере подготовки кадров являются организации высшего и среднего профессионального образования Якутии: СВФУ имени М. К. Аммосова, Якутский промышленный техникум, Мирнинский региональный технический колледж, с которыми у компании есть соответствующие договоры. Эти и некоторые другие учебные заведения - важная ступенька на пути к трудоустройству в алмазодобывающей компании.

- У нас имеются фирменные классы Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова и компании АЛРОСА. Особенность такой модели заключается в том, что школа закрепляет учебные аудитории под фирменные классы организации, добавляются дополнительные учебные и внеучебные часы для более углубленного изучения необходимых предметов и подготовки к поступлению в профильные учебные заведения, - рассказала министр образования Ирина Любимова.

Министр образования РС(Я) Ирина Любимова. Фото: Министерство образования РС(Я)

По сути АЛРОСА создала механизм подготовки специалистов, состоящий из трех этапов: профориентация школьников для поступления в профильные учебные заведения, система дуального обучения в университете или колледже (прохождение производственной практики), дальнейшая работа в компании.

По словам министра промышленности и геологии РС(Я) Максима Терещенко, АЛРОСА - надежная опора для экономики Якутии.

- Компания не только готовит будущих специалистов из числа выпускников университетов, но и активно приглашает школьников на ознакомительные экскурсии по производственным объектам. Такие встречи помогают детям определиться с выбором профессии, увидеть своими глазами, как промышленность помогает родной республике расти и быть лидером на Дальнем Востоке, - прокомментировал Максим Терещенко.

Так, будучи крупнейшим налогоплательщиком Якутии, АЛРОСА является надежным партнером для республики при решении социальных вопросов, в том числе в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. Для той части молодежи, которая с оптимизмом смотрит в будущее, и двери компании всегда открыты. Местные кадры и молодые специалисты здесь всегда были и будут в приоритете.