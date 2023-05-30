После публикации в СМИ «провальный двор» в центре Якутска начали ремонтировать

Фото: KP.RU

Жильцы дома на Чернышевского, 22, которые жаловались на ямы на парковке, заметили сегодня, 30 мая, у себя во дворе строительную технику.

«Сегодня с утра позвонили из управы Октябрьского округа и попросили убрать машины со двора. У нас, наконец, начался ямочный ремонт», — сообщила местная жительница Кюннээйэ.

Напомним, неделей ранее «КП — Якутия» рассказывала о провалах на парковке по этому адресу. Из-за ям местные жители повреждали свои автомобили, не могли заехать и выехать, парковочных мест не хватало. Пожарная машина, приехавшая на вызов, смогла протиснуться только потому, что по чистой случайности в тот момент машин на парковке было очень мало.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

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