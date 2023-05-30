В Якутске сотрудников СИЗО эвакуировали из-за учебной тревоги

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

В якутских соцсетях распространилось фото, где возле следственного изолятора стоят эвакуированные люди. «КП-Якутия» направила в пресс-службу УФСИН запрос о случившемся.

Редакции ответили, что 30 мая на базе следственного изолятора проводились пожарно-тактические учения с участием пожарно-спасательной части № 3 якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Для сотрудников СИЗО было организовано учебное занятие по тушению условного пожара на объекте. В ходе этого занятия и была совершена их эвакуация.

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