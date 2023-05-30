Стали известны даты начала приемной кампании для поступающих в СВФУ в Якутии

Фото: пресс-служба СВФУ

В Северо-Восточном федеральном университете утвердили расписание вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, сообщает пресс-служба вуза.

Документы на поступление в федеральный университет начнут принимать 20 июня. Прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ продлится до 25 июля. Поступающие на платное обучение могут подавать заявления до 20 августа.

Профессиональные и творческие испытания для поступающих по программам бакалавриата и специалитета, а также тестирования и собеседования для поступающих на базе среднего профессионального образования начнутся с 16 июля.

Для лиц, поступающих в магистратуру на бюджетные места, вступительные испытания пройдут с 1 по 11 августа, на коммерческие — с 1 по 28 августа. Перед проведением экзаменов и тестирований по всем предметам будут проводиться консультации преподавателей вуза в онлайн и оффлайн формате, отметили в вузе.

С расписанием вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ. Документы на поступление можно будет подавать очно, дистанционно через электронный сервис университета «Личный кабинет абитуриента», сервис портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн», а также через Почту России.

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