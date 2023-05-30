Житель Якутска зарезал приятеля и попытался убить свидетеля

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 56-летнего жителя города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Мужчина с двумя приятелями распивал алкоголь в квартире одного из них. В ходе застолья он нанес 48-летнему хозяину квартиры несколько ударов ножом, от чего тот скончался на месте.

Второй, 55-летний приятель стал свидетелем расправы. Понимая, что он может сообщить об убийстве в полицию, обвиняемый нанес второму потерпевшему два удара ножом в шею и грудную клетку.

Тот оказал активное сопротивление, и это спасло ему жизнь — нападавший скрылся с места преступления. Потерпевший вызвал бригаду медиков, которые оказали ему помощь.

На следующее утро обвиняемого задержали оперативные сотрудники полиции. По факту покушения на убийство следователи возбудили в отношении него второе уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение, он содержится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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