В Якутии задержали афериста, который торговал водительскими удостоверениями

Фото: Александр БОЙКО

Полицейские в Алдане задержали подозреваемого в серии мошенничеств с водительскими правами, сообщает МВД по Якутии.

Мужчина в интернете разместил объявление, что может помочь получить водительское удостоверение, разумеется, не бесплатно. В апреле ему позвонила жительница Алдана и спросила, может ли она приобрести водительские права в подарок мужу.

Аферист ответил утвердительно, озвучил сумму и попросил предоставить ему копию паспорта супруга, упомянув, что фото документа и денежные средства нужны срочно.

Он пообещал связаться с потерпевшей, когда документ будет готов. Через несколько минут мошенник получил фото паспорта, а также денежные средства в сумме 70 000, которые потратил на личные нужды. Естественно, что никаких прав женщина не получила, поэтому обратилась в полицию.

Спустя некоторое время полиция нашла мошенника. Им оказался 46-летний житель Амурской области, ранее судимый за аналогичное преступление. Оказалось, что он причастен к совершению 13 эпизодов мошенничеств на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Напоминаем, что даже если гражданин стал жертвой мошенника, за попытку дачи взятки должностному лицу, он несет уголовную ответственность.

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