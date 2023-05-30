В Якутске сгорел частный дом в СОНТ «Сатал»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске вечером 29 мая в СОНТ «Сатал» произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 10 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные, к тому моменту дом горел открытым огнем.

В результате пожара дом поврежден по всей площади 48 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фото: «Эхо столицы»

Как сообщает издание «Эхо столицы», в доме проживала семья Охлопковых с двумя дочерьми 15 и 18 лет. Отец семейства Леонид — колясочник, у него нет обеих ног. У старшей дочери также инвалидность.

«Отца семейства вывела младшая дочь, которая находилась в доме в это время, чудом спаслись. Сама Саргылана (мать семейства) со старшей дочкой была на работе», — пишет издание.

У спасшейся семьи шоковое состояние, у них не осталось ничего: ни документов, ни одежды, ни средств к существованию. Дом они построили только в прошлом году.

Родные просят всех неравнодушных граждан помочь пострадавшим одеждой на первое время (мужской 50, женские 45 и 55 размеры). Также финансовую поддержку можно оказать, перечислив средства по номеру 89681566860 (Саргылана Егоровна Олесова — мать семейства) или по номеру карты 2202200419501570 (получатель Леонид Леонидович Охлопков — отец семейства).

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