В Якутии школьница покончила с собой после изнасилований отцом и выговора от директора школы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутии покончила с собой 15-летняя школьница, пишет Baza. По данным телеграм-канала, накануне ее вместе с матерью вызывали к директору: девочку поймали с электронной сигаретой. После этого тело школьницы нашли в лесу.

Судя по всему, психика девочки находилась в надломленном состоянии: несколько месяцев назад на ее отца завели уголовное дело и обвинили в многочисленных изнасилованиях двух своих дочерей. Мужчину арестовали, а школьница, по словам подруг, впала в подавленное состояние.

Последней каплей могла стать как раз ситуация с электронной сигаретой. После визита в школу мама девочки отправилась домой, а она сама ушла гулять. Спустя некоторое время ее телефон стал недоступен, а к вечеру тело школьницы нашли в лесу.

Отмечается, что в школе девочка была на хорошем счету: училась на хорошие оценки и была старостой класса.

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