В Якутии бывшего директора аэропорта будут судить за хищения и злоупотребления

Фото: Pxhere

В Якутии было отправлено в суд уголовное дело против бывшего директора одного из районных аэропортов. Его обвиняют в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, якутянин с 2018 по 2021 год присваивал себе деньги, которые выделялись на нужды аэропорта. В общей сложности он наворовал более 1,8 миллиона рублей – при этом директор не стеснялся отдавать подчиненным откровенно незаконные приказы, чтобы получить средства.

Также экс-глава расплачивался из кармана аэропорта за доставку личных вещей самолетами. Таким образом, он нанес ущерб еще на 140 тысяч рублей. В прокуратуре добавили, что весь нанесенный ущерб якутянин возместил, а дело уже отправилось в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.