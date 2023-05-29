Житель Якутии лишился четырех миллионов рублей на инвестициях в мошенников

Фото: МВД Якутии

Житель Якутии потерял четыре миллиона рублей, доверившись «трейдерам». Мужчина скучал на вахте, когда ему позвонила неизвестная женщина, и предложила заработать на инвестициях. Якутянин согласился, и по ее рекомендации установил себе приложение GreeFinPro.

Следуя инструкциям женщины, которая общалась с ним по видеосвязи, мужчина открыл счет и перевел туда 9 тысяч рублей. Далее под ее руководством якутянин начал проводить операции по покупке и продаже активов. Таким образом начинающий инвестор якобы заработал 2 миллиона рублей – вот только в выводе денег «брокеры» ему почему-то постоянно отказывались.

В общей сложности мужчина инвестировал 4 миллиона рублей: ему даже пришлось взять кредиты в четырех банках, поскольку самостоятельно вкладываться на зарплату охранника он не мог. Только потом якутянин осознал, что никаких инвестиций на самом деле не было, и все это время он переводил деньги мошенникам.

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