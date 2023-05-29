Мэрия Якутска: подрядчик «Дорисс» отказывается устранять недостатки ремонта дорог

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Компания «Дорисс» не выполнила до 1 июня обязательства по безвозмездному устранению недостатков на объектах после дорожного ремонта. Об этом сообщает издание «Эхо столицы» со ссылкой на директора МКУ «Главстрой» Алексея Варламова.

Напомним, ПАО «Дорисс» ремонтировала дороги в Якутске в 2019-2022 годах. Это улица Петра Алексеева на участке от улицы Пирогова до улицы С. Данилова; улица Жорницкого на участке от улицы Пирогова до улицы Строителей; улица Пилотов от рынка «Белое Озеро» до улицы Курнатовского; Хатын-Юряхское шоссе на участке от Вилюйского тракта до улицы Жорницкого.

К примеру, на улице Жорницкого недостатки были выявлены еще в 2021 и 2022 годах. Компания обещала устранить их до 30 июня 2022 года, но ничего в этом направлении сделано не было.

В сентябре 2022 года МКУ «Главстрой» направило исковое заявление в Арбитражный суд Якутии, чтобы обязать подрядчика устранить недочеты в принудительном порядке. Тогда в ходе судебного разбирательства стороны приняли решение не затягивать судебный процесс и начать скорейшее устранение всех недостатков.

В марте этого года было утверждено мировое соглашение, которое заключили истец и ответчик. Строительная компания признала все нарушения и обязалась до 1 июня 2023 года безвозмездно устранить недостатки, которые были выявлены в период эксплуатации дорог. Но, как говорится, а воз и ныне там. На сегодняшний день совершенно очевидно, что дорожники работы в указанные сроки не проведут.

Как отмечает источник «ЭС», сейчас техника и рабочая сила компании задействована на строительстве федеральных дорог, в том числе в Магаданской области.

Поэтому МКУ «Главстрой» подает заявление о выдаче судом исполнительного листа.

«Будем обращаться в Федеральную службу судебных приставов и принуждать их к исполнению обязательств», — добавил Варламов.

Отмечается, что если подрядчик не исполнит требования исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения обязательства срок, то с него будет взыскан исполнительный сбор в предусмотренном законом порядке.

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