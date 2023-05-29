В Якутске начнется восстановление асфальта на улице Чернышевского

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Подрядчик «АО Водоканал» на этой неделе начнет работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по Чернышевского (1 этап) по гарантийным обязательствам.

Об этом сообщил представитель АО «Водоканал» Владислав Дмитриев во время общегородской планерки 29 мая. При этом он не смог назвать сроки завершения работ по асфальтированию.

Напомним, что прошлой осенью работы велись на участке от шиномонтажки до кольцевой развязки Чернышевского и Покровского тракта. Работы начались в ноябре 2021 года и завершились 25 сентября.

Горожане обратили внимание на некачественно выполненные работы, в частности довольно небрежно положенный асфальт. Фотографии новой дороги вызвали неоднозначную реакцию у горожан. Читатели сравнили новый асфальт с дорогой, которую ремонтировал главный герой мультфильма «Тачки» Молния МакКуин в городке Радиатор Спринг.

Герой мультика, которого заставили отремонтировать сломанную им дорогу, очень спешил на мировую гонку. И потому протащил асфальтоукладочную машину на максимальной скорости — за один час, не заботясь о качестве работы. В итоге асфальт у него вышел весь кривой и косой.

Ситуация ухудшилась весной, во многих местах дороги образовались провалы и просадки грунта.

Замглавы Якутска Антон Алексеенко признал, что качество выполненных работ, действительно, вызывает нарекания. Он отмечал, что по всем выявленным недостаткам восстановления дороги будут оформлены акты с предписанием об устранении за счет АО «Водоканал». Что технически возможно, то устранят в этом году, говорил чиновник.

10 ноября Административная комиссия Якутска оштрафовала компанию на 500 тысяч рублей. Представители АО «Водоканал» пытались обжаловать это решение в Якутском горсуде, но безуспешно.

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