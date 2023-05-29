Опубликовано расписание движения паромов Якутск — Нижний Бестях на реке Лене

Фото: ЛОРП

ЦУР Якутии опубликовал расписание движения паромов по маршруту Якутск — Нижний Бестях.

В Минтрансе республики добавили, что движение паромов начинается с 5 часов утра и заканчивается в полночь. Паромное движение было официально открыто с 26 мая.

Первые паромы из Якутска отправляются в 05:30, 06:30 и 07:30, из Нижнего Бестяха в 05:00, 06:00, 07:00. Интервал движения паромов варьируется от 40 до 60 минут. На сегодняшний день задействовано шесть паромов.

Стоимость перевозки легковой машины — 650 рублей, автомобиля до 2 тонн — 950, до 2,3 тонн — 1100, свыше — 1400 рублей.

Фото: ЦУР Якутии

Фото: ЦУР Якутии

Также на противоположный берег можно перебраться с помощью скоростных катеров. Суда ходят ежедневно с 7:00 до 21:00 с городской дамбы в 202 микрорайоне города и с первого причала в Нижнем Бестяхе. Стоимость проезда — 500 рублей.

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