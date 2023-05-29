По маршруту Якутск — Нижний Бестях на реке Лене начали курсировать скоростные катера

Фото: Борис СТРОЕВ

На реке Лене скоростные катера начали курсировать по маршруту Якутск — Нижний Бестях, сообщает ЯСИА со ссылкой на руководителя компании «ЛенаВодСервис» Бориса Строева.

По его словам, суда ходят ежедневно с 7:00 до 21:00. Катера отправляются с городской дамбы в 202 микрорайоне города и с первого причала в Нижнем Бестяхе. Стоимость проезда — 500 рублей.

Напомним, работа паромной переправы Якутск — Нижний Бестях началась с 26 мая. Паромы курсируют с 6 часов утра до 23 часов вечера.

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