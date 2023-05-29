В Якутске пьяный водитель без прав устроил тройное ДТП

Фото: ГАИ Якутска

В Якутске вечером 28 мая произошло ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Лермонтова и Октябрьская, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

29-летний водитель на Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Venza под управлением 50-летнего водителя и Toyota Camry под управлением 29-летнего водителя.

Фото: ГАИ Якутска

В результате аварии пострадало три человека — пассажирка Toyota Corolla, которая не была пристегнута и двое пассажиров Toyota Venza — парень 21 года и девочка 5 лет. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Выяснилось, что водитель Toyota Corolla был пьян и не имел водительских прав. Результат освидетельствования показал 0.84 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Теперь ему придется ответить за это перед судом, а также возместить нанесенный ущерб.

Фото: ГАИ Якутска

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