Гендиректором «Алмазов Анабара» стал замруководителя Алексей Окороков

Фото: пресс-служба АЛРОСА

Генеральным директором АО «Алмазы Анабара» назначен Алексей Окороков, до этого занимавший в компании должность заместителя генерального директора.

Об этом сообщает пресс-служба АЛРОСА.

На должности руководителя «Алмазов Анабара» он сменил Павла Маринычева, возглавившего 17 мая группу АЛРОСА.

– Алексей Алексеевич работает в «Алмазах Анабара» с 2016 года, являлся моим заместителем. За это время он доказал, что является профессионалом высокого уровня, курировал целый ряд важных проектов. Рад, что мы обеспечим преемственность на посту руководителя компании и желаю Алексею Алексеевичу всяческих успехов, – прокомментировал назначение генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.

Напомним, Маринычев стал новым гендиректором группа АЛРОСА, сменив на этом посту Сергея Иванова. Контракт с новым гендиректором алмазодобывающей компании подписали на три года.

Сергей Иванов возглавлял АЛРОСА с марта 2017 года. Он продолжит работу в Наблюдательном совете АЛРОСА, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.

Справка КП:

Родился в 1975 г. в с. Бетюнь, Амгинского района ЯАССР. В 1998 г. окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск) по специальности «юриспруденция». В 2020 г. окончил магистратуру Института европейского права МГИМО МИД РФ. В 2016 г. прошел обучение по программе «MBA: менеджмент – международный бизнес» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 2014-2016 гг. руководил департаментом по государственно-правовым вопросам в администрации Главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В 2007–2014 гг. занимал руководящие должности в АО «Республиканская инвестиционная компания». До этого работал в нефтяной компании «Якол», ОАО ННГК «Саханефтегаз».

Награжден грамотой Якутии. Женат, воспитывает четверых детей.

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