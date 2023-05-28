Якутск получит дополнительные 267 миллионов рублей на ремонт дорог

В Якутске началось асфальтирование улицы Пояркова. Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev

Началось асфальтирование улицы Пояркова в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказал глава Якутска Евгений Григорьев.

Укладку первого слоя на участке от Дзержинского до Петра Алексеева ведет подрядчик ООО «Сахатрасстрой». Этим летом асфальтирование улицы Пояркова пройдет до Октябрьской.

Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev

Изначально, в план работ по нацпроекту в 2023 году включены 10 объектов протяженностью свыше 22 км. Полный список размещен на сайте мэрии.

– На днях стало известно еще об одной хорошей новости: Якутску дополнительно выделен специальный казначейский кредит в размере 267 млн рублей на ремонт еще 7,3 км дорог из плана 2024 года, – написал Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Благодаря этой прибавке будут обустроены подъездные дороги к Станции переливания крови по Петра Алексеева, к детскому туберкулезному санаторию по Покровскому тракту, улицы Аржакова на участке от Чернышевского до Кирова и некоторые другие улицы в пригородных селах.

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