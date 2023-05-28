В Якутии подтопленными остаются более 70 дворов в 7 селах

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Спасатели продолжают оказывать помощь жителям 7 сел: Чимнайи, Кыйы, Черкех, Боробул Таттинского района, Ситте Кобяйского района, Зырянка и Черский Колымской группы районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

По данным на 28 мая, в республике подтоплено свыше 70 дворовых территорий, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки. Спад уровней воды на реках продолжается.

– Новых подтоплений за сутки не зарегистрировано. На особом контроле остается обстановка в Таттинском и Чурапчинском районах, – прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

На реке Лена в пределах Ленского района отмечается незначительный суточный рост от 10 до 15 см. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже Жиганска, а верхняя – в 190 км ниже Сангар. Из-за холодной погоды в ближайшие двое суток может замедлиться прохождение волны вскрытия в пределах Жиганского района. Освобождение ото льда у села Джарджан ожидается 29-30 мая, у села Кюсюр Булунском районе – 31 мая-2 июня.

В ближайшие сутки на реке Амга в пределах Таттинского района ожидается понижение уровня воды ниже отметок подтопления.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в 28 км выше Черского, верхняя кромка — в 32 км ниже села Колымское. Вскрытие у н.п. Черский ожидается 29-30 мая. В связи с увеличением холостых сбросов из Усть-Среднеканской ГЭС в ближайшие сутки – двое Зырянки рост уровня воды продолжится до отметки 730-790 см, ожидается выход воды на пойму.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Янского и Верхоянского районов. Из-за холодной погоды в ближайшие двое суток в Верхоянском районе замедлится прохождение волны вскрытия на реках Яна и Адыча. Вскрытие у Верхоянска ожидается 28-29 мая, у Батагая — 29-30 мая.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Абыйского и Момского районов. Критических уровней воды не зарегистрировано.

На реке Оленек вскрытие реки у гидропоста Сухана ожидается 30-31 мая.

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