В воскресенье в Якутске ожидается до +17 градусов

Фото: KP.RU
Днем в воскресенье, 28 мая, температура воздуха составит до 17 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.
«Преимущественно без осадков, ветер переменный 3-8 м/с. Ночью -1+1°, днем +15+17°», — говорится в прогнозе.
Сегодня в шесть часов вечера в столице республики зафиксировали +12 градусов, северный ветер 5 м/с.
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