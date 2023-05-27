В воскресенье в Якутске ожидается до +17 градусов

Фото: KP.RU

Днем в воскресенье, 28 мая, температура воздуха составит до 17 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер переменный 3-8 м/с. Ночью -1+1°, днем +15+17°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в шесть часов вечера в столице республики зафиксировали +12 градусов, северный ветер 5 м/с.

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