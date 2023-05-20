В селе Булгунняхтах Хангаласского района в пожаре погиб человек

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

19 мая в 01:23 поступило сообщение о пожаре в частом доме на улице Черемушки в селе Булгунняхтах Хангаласского района, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Пожарная команда прибыла через шесть минут, к этому времени дом горел открытым огнем. В результате пожара частный дом сгорел по всей площади 63 кв.м.

На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1975 г.р. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались девять человек и три единицы техники.

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