В Минобрнауки Якутии назвали подарки от выпускников экзаменаторам коррупцией

Фото: ЦУР Якутии

Выпускник одного из колледжей Якутии рассказал в соцсетях, что у них требуют деньги на подарок и еду для экспертов, которые будут оценивать дипломные работы, передает ЦУР Якутии.

Юноша поинтересовался, законно ли это. ЦУР обратился в Минобрнауки Якутии, где отметили, что подарки экспертам запрещены в рамках антикоррупционной работы.

В министерстве работает телефон горячей линии для консультирования по вопросам незаконных сборов денег в образовательных организациях. Номер телефона: 8-4112-50-69-92. Время работы горячей линии: понедельник-пятница с 10 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов).

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