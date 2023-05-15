В больницу Мирнинского района Якутии поставят современное оборудование

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

Современное оборудование поставят в Мирнинскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

В больнице появится новый компьютерный томограф и еще 23 единицы различного оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты высокого класса, реабилитационное оборудование, подъемник для ухода за лежачими пациентами в реанимации, функциональные медицинские кровати и многое другое.

«Среди оборудования, которое будет установлено в медучреждении — 32 срезовый компьютерный томограф, на котором будут выполнять исследования сердца и головного мозга, с возможностью неинвазивного определения перфузии тканей и проходимости сосудов. Новый аппарат заменит устаревший томограф. Благодаря переоснащению мы своевременно обновим парк техники для оказания медицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами», — рассказала главный врач Мирнинской ЦРБ Вера Тарасова.

Оборудование закупается по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Нацпроекта «Здравоохранение» для первичного сосудистого отделения больницы.

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