В пострадавшем от паводка якутском селе Ерт восстановили работу котельной

Фото: оперштаб Якутии

В селе Ерт Горного района запустили в работу котельную филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», сообщил оперштаб Якутии в своем телеграм-канале.

«10 мая работники участка приступили к монтажу насосной группы, электрооборудования, просушке и проверке работоспособности. Вчера производилась закачка воды в систему теплоснабжения, затем запустили в работу котлы. В 20:00 часов была начата непрерывная подача тепла потребителям. Сегодня котельная работает в штатном режиме», — сообщил директор Горного филиала Семен Колесов.

Тепло подали в социальные объекты и жилищный фонд.

Напомним, ранее из-за паводка здесь демонтировали котловое, насосное и электрооборудование.

В производственных филиалах ЖКХ Якутии подготовили резервные источники питания, запасы топлива, ГСМ, производственно-технических материалов.

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