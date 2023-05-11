В Якутии жительница Жатая обокрала работодателя своего мужчины

Фото: Иван ВИСЛОВ

33-летняя жительница Жатая подозревается в краже выручки из кассы магазина на сумму 54,3 тысячи рублей, сообщила пресс-служба МВД по Якутии.

Как оказалось, ее гражданский муж работает в данном магазине. И она несколько раз приходила с ним на его работу. Внимание женщины привлекли деньги в кассовом аппарате. Искушение оказалось слишком велико для нее.

Пока мужчина работал — обходил торговое помещение, проверял все, закрывал, его благоверная за его спиной обчищала кассу.

Похищенные средства подозреваемая потратила на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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